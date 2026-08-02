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Пожар тушат на складе WB в Самарской области, погибших нет

Ведомости

Погибших в результате атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет», – написал он в Max. Федорищев также сообщил, что на данный момент идет ликвидация пожара на складе.

В ночь на 2 августа силы ПВО ликвидировали 635 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и также акватории Азовского и Черного морей.

Как сообщали в пресс-службе RWB, компания перестроила логистические цепочки из-за атаки на склад в Самарской области. Прием поставок и отгрузка заказов идет на других объектах.

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