Пожар тушат на складе WB в Самарской области, погибших нет

Погибших в результате атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.



«Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет», – написал он в Max. Федорищев также сообщил, что на данный момент идет ликвидация пожара на складе.