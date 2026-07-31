В Пензенской области ликвидировали пожар на территории склада Wildberries
Пожар на территории складского комплекса Wildberries в Пензенской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.
«Открытое горение склада ликвидировано. Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС», – написал он.
По словам Мельниченко, из больницы также выписали мирного жителя, который пострадал в результате удара украинского беспилотника по складу.
30 июля Мельниченко говорил, что количество пострадавших в результате атаки на склад увеличилось до четырех человек. По его словам, погибших в результате происшествия нет. Трое пострадавших уже были выписаны из больницы на тот момент.
Атака в Пензе и Сарапуле (Удмуртия) произошла в ночь на 30 июля. Главное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).