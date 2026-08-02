Три человека погибли при атаке БПЛА в Удмуртии
Три человека погибли в результате атаки беспилотников на Удмуртию, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. Пострадали еще два человека, один из них ребенок.
По ее словам, в небе над регионом были уничтожены два беспилотника. В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере Удмуртии.
«По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», – сообщила Абрамова.
Она отметила, что на месте происшествия работают все оперативные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
2 августа Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что два жителя Саратовской области погибли в результате атаки БПЛА.