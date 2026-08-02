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Жовнер взяла золото на соревнованиях по академической гребле чемпионата Европы

Ведомости

Россиянка Мария Жовнер одержала победу на чемпионате Европы по академической гребле в соревнованиях женских одиночек в легком весе. Об этом сообщает Международная федерация гребного спорта (World Rowing).

Как пишет «РИА Новости», Жовнер финишировала с результатом 7 мин 30,47 сек. Серебро досталось нидерландке Тоске Кеттлер (7.36,58), бронзу завоевала представительница Греции Гавриэла Лиолиу (7.39,14).

Российские спортсмены Антон Воронов и Анна Пискунова завоевали бронзу в финале микста среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Их результат – 7 мин 22,06 сек.

В июле россияне завоевали 18 медалей на молодежном Евро по гребле на байдарках и каноэ. Международная федерация гребного спорта допускает российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе.

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