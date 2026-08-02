Жовнер взяла золото на соревнованиях по академической гребле чемпионата Европы
Россиянка Мария Жовнер одержала победу на чемпионате Европы по академической гребле в соревнованиях женских одиночек в легком весе. Об этом сообщает Международная федерация гребного спорта (World Rowing).
Как пишет «РИА Новости», Жовнер финишировала с результатом 7 мин 30,47 сек. Серебро досталось нидерландке Тоске Кеттлер (7.36,58), бронзу завоевала представительница Греции Гавриэла Лиолиу (7.39,14).
Российские спортсмены Антон Воронов и Анна Пискунова завоевали бронзу в финале микста среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Их результат – 7 мин 22,06 сек.
В июле россияне завоевали 18 медалей на молодежном Евро по гребле на байдарках и каноэ. Международная федерация гребного спорта допускает российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе.