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Число погибших при падении БПЛА в Геленджике возросло до четырех

Ведомости

При падении обломков БПЛА в Геленджике погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пострадали 10 человек, среди них двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу, остальным пострадавших оказали помощь на месте без госпитализации.

Инцидент произошел в селе Архипо-Осиповка 3 августа. После удара власти объявили, что в селе развернут оперативный штаб, задействованы бригады скорой помощи из Геленджика, Туапсе и Краснодара.

Ночью 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотника над Россией. По сообщению Минобороны, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

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