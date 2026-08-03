В России предложили использовать беспилотники для фиксации нарушений ПДД

Как отмечает газета, сейчас снимки, сделанные с воздуха, можно лишь приобщить к административному делу. Для назначения штрафа сотруднику ГИБДД необходимо лично задержать нарушителя и выписать ему постановление. Однако авторы обращения предлагают изменить законодательство и посылать штрафы нарушителю на почту. При этом про контроль скоростного режима в ассоциации ничего не говорят.