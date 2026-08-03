В России предложили использовать беспилотники для фиксации нарушений ПДД
Ассоциация «Око», объединяющая разработчиков и операторов систем фиксации нарушений, попросила правительство РФ разрешить применять беспилотные авиационные системы (БАС) для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает газета, сейчас снимки, сделанные с воздуха, можно лишь приобщить к административному делу. Для назначения штрафа сотруднику ГИБДД необходимо лично задержать нарушителя и выписать ему постановление. Однако авторы обращения предлагают изменить законодательство и посылать штрафы нарушителю на почту. При этом про контроль скоростного режима в ассоциации ничего не говорят.
Инициатива предполагает также установку дорожных знаков, которые будут предупреждать водителей о зонах контроля БАС.
3 августа ТАСС сообщил, что Минтранс РФ получил предложение «Око». Министерство направит свою позицию в МВД РФ.
В 2025 г. старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Котов заявил, что МВД РФ рассматривает возможность применения дронов для документации ДТП без сотрудников ДПС. Решение обусловлено нехваткой кадров. Котов предложил размещать дрон-боксы на крышах высотных зданий, которые имеют доступ к промышленной электросети и сети передачи данных.