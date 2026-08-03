Синоптики предупредили москвичей о последнем августовском «зажаре»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в конце недели ожидается тридцатиградусная жара и скоротечные дожди. Об этом синоптик сообщил «РИА Новости».
«Несмотря на то что август – месяц погодных контрастов, лето будет неохотно уступать свои позиции и даже контратаковать. На этой неделе тени не спасут и жителей Центральной России ждет последний августовский "зажар”», – сказал Тишковец.
Он уточнил, что в начале недели погода будет оставаться в рамках летней нормы. Так, в понедельник столбик термометра не поднимется выше +27 градусов. Во вторник воздух прогреется до +28 градусов. Синоптик сказал, что в среду после полудня будет зафиксирована температура +26-29 градусов, при этом утром в Подмосковье, особенно в низинах, может образоваться туман. В четверг ожидается скоротечный грозовой дождь, температура воздуха поднимется до +23-31 градуса. Вечером четверга также ожидаются грозовые дожди. По словам Тишковца, дожди и жара сохранятся и в пятницу.
3 августа Тишковец сообщил, что минувшее воскресенье стало самым жарким днем нынешнего лета в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ температура поднялась до +30,7 градуса, а в центре города (на Балчуге) и вовсе достигла +31,9 градуса. За летний сезон столбики термометров лишь трижды показали отметку выше +30 градусов.