Синоптики предупредили москвичей о последнем августовском «зажаре»

Он уточнил, что в начале недели погода будет оставаться в рамках летней нормы. Так, в понедельник столбик термометра не поднимется выше +27 градусов. Во вторник воздух прогреется до +28 градусов. Синоптик сказал, что в среду после полудня будет зафиксирована температура +26-29 градусов, при этом утром в Подмосковье, особенно в низинах, может образоваться туман. В четверг ожидается скоротечный грозовой дождь, температура воздуха поднимется до +23-31 градуса. Вечером четверга также ожидаются грозовые дожди. По словам Тишковца, дожди и жара сохранятся и в пятницу.