После атаки БПЛА в Геленджике госпитализировали 17 человек
17 пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике госпитализированы. Среди них два ребенка, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
«По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей», – сказал Кузнецов.
Он добавил, что четверо человек, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии. Министр заверил, что пострадавшие получают помощь в необходимом объеме.
Атака украинских БПЛА произошла 3 августа в селе Архипо-Осиповка. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, она была направлена на гражданскую инфраструктуру. После инцидента в Геленджик направлена специализированная бригада медицины катастроф. В Архипо-Осиповке был развернут оперативный штаб.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о гибели четырех человек, в том числе ребенка.