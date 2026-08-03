После атаки БПЛА в Геленджике госпитализировали 17 человек

Атака украинских БПЛА произошла 3 августа в селе Архипо-Осиповка. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, она была направлена на гражданскую инфраструктуру. После инцидента в Геленджик направлена специализированная бригада медицины катастроф. В Архипо-Осиповке был развернут оперативный штаб.