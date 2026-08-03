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После атаки БПЛА в Геленджике госпитализировали 17 человек

Ведомости

17 пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике госпитализированы. Среди них два ребенка, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что четверо человек, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии. Министр заверил, что пострадавшие получают помощь в необходимом объеме.

Атака украинских БПЛА произошла 3 августа в селе Архипо-Осиповка. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, она была направлена на гражданскую инфраструктуру. После инцидента в Геленджик направлена специализированная бригада медицины катастроф. В Архипо-Осиповке был развернут оперативный штаб.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о гибели четырех человек, в том числе ребенка.

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