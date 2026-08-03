Хуснуллин: с рынком жилья в РФ все нормально
Рост цен на недвижимость не повлиял на ее реализацию. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.
«Все строится и продается. Есть небольшие задержки реализации из-за ипотеки, но все нормально», – сказал вице-премьер. На вопрос журналиста о том, стоит ли надеяться на снижение цен, Хуснуллин развел руками.
Ранее, 30 июля, «Ингосстрах» представил данные о рынке недвижимости в РФ. Согласно результатам исследования, 63,1% россиян не планируют менять жилищные условия в ближайшие годы. Среди тех, кто планирует решать квартирный вопрос, 10,5% рассматривают приобретение недвижимости в ипотеку, 8,4% — на накопленные средства, а 5,6% надеются ограничиться ремонтом.
24 июля, Хуснуллин сообщил о введении рекордных 8,5 млн кв. м энергоэффективных домов за полгода. Вице-премьер подчеркнул, что наибольшие объемы ввода подобного жилья традиционно фиксируются в крупнейших регионах.