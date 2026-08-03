В Монголии анонсировали продажу топлива по номеру автомобилей

Ранее, 3 июля, завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил «Ведомостям», что Таджикистан, Киргизия и Монголия уязвимы в сфере энергобезопасности. По словам эксперта, страны могут столкнуться с дефицитом бензина из-за устаревших логистических цепочек, выстроенных еще при СССР. При этом у этих государств мало альтернатив, сообщил Притчин. По его мнению, они могли бы настроить поставки энергоресурсов из Казахстана, но у него недостаток мощностей для обеспечения внутреннего рынка топливом.