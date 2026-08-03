В Монголии анонсировали продажу топлива по номеру автомобилей
Монголия вводит ограничения на заправку автомобилей, с 4 по 15 августа топливо будует распределяться по четным и нечетным номерам транспортных средств. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорын Дамидян на заседании штаба по чрезвычайным ситуациям.
«Бензин и дизельное топливо будут распределяться по четным и нечетным номерам автомобилей. Их можно заправить за один раз на сумму не более 50 000 тугриков (1102 руб.)», – объяснил Дамидян. Министр добавил, что эта мера должна помочь разумно распределить нефтепродукты в стране.
Ранее, 3 июля, завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил «Ведомостям», что Таджикистан, Киргизия и Монголия уязвимы в сфере энергобезопасности. По словам эксперта, страны могут столкнуться с дефицитом бензина из-за устаревших логистических цепочек, выстроенных еще при СССР. При этом у этих государств мало альтернатив, сообщил Притчин. По его мнению, они могли бы настроить поставки энергоресурсов из Казахстана, но у него недостаток мощностей для обеспечения внутреннего рынка топливом.