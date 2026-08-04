Посольство РФ дало рекомендации россиянам на Кубе из-за энергокризиса в стране
Посол РФ в Республике Куба Виктор Коронелли рекомендовал прибывающим на остров россиянам иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды. Об этом он сообщил в разговоре с «РИА Новости».
«В связи с периодическими отключениями здесь электроэнергии рекомендуем приезжающим сюда россиянам стараться иметь, прежде всего, заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой воды», – сказал Коронелли.
2 августа Национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) вновь полностью прекратила работу. Полное отключение системы произошло в 22:43 по местному времени (05:43 мск). Причины очередного масштабного сбоя в работе энергосистемы не уточняются.
По данным Reuters, в июле на Кубе зафиксировали три масштабных отключения электроэнергии. Во всех случаях причиной стала нехватка топлива на электростанциях.