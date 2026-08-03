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На Кубе полностью отключили электроснабжение

Ведомости

Национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) вечером 2 августа снова полностью вышла из строя. Об этом сообщила Кубинская государственная энергетическая компания Union Electrica de Cuba в соцсети X.

Согласно опубликованной информации, полное отключение системы произошло в 22:43 по местному времени (05:43 мск). Причины очередного масштабного сбоя в работе энергосистемы не уточняются.

В госэнергетической компании уточнили, что идет восстановление электроэнергии. По их данным, SEN синхронизируется с двумя энергоблоками Бока-де-Яруко.

Согласно информации Reuters, за июль на Кубе произошло три крупномасштабных отключения света. Все они были вызваны нехваткой топлива для электростанций.

16 июля телеканал CBS News со ссылкой на источники писал, что в Пентагоне рассматривают варианты возможных действий против Кубы. По данным телеканала, военные планировщики США в последние недели изучали различные сценарии. Один из вариантов предусматривает операцию под руководством армии с привлечением 101-й воздушно-десантной дивизии. При этом американские чиновники, знакомые с обсуждениями, подчеркнули, что рассмотрение этих сценариев не означает, что президент США Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о проведении военной операции.

2 июля Трамп заявил, что Куба в последнее время движется в направлении Вашингтона. «И говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», – сказал американский лидер. В мае политик отмечал, что США «займутся» Кубой, назвав эту страну недееспособной. В начале июня он подтвердил намерение добиваться смены политического режима на Кубе после урегулирования конфликта вокруг Ирана.

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