CBS News: Пентагон рассматривает варианты действий против Кубы
В Пентагоне рассматривают варианты возможных действий против Кубы, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, военные планировщики США в последние недели изучали различные сценарии. Один из вариантов предусматривает операцию под руководством армии с привлечением 101-й воздушно-десантной дивизии. При этом американские чиновники, знакомые с обсуждениями, подчеркнули, что рассмотрение этих сценариев не означает, что президент США Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о проведении военной операции.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон предпочитает дипломатический вариант перехода Кубы к новому правительству во главе с технократами, готовыми провести экономические реформы. Однако, по его словам, кубинское руководство продолжает отказываться от изменений.
Одновременно США усиливают экономическое давление на Гавану. Государственный департамент сообщил об ужесточении контроля над кубинскими государственными структурами, которые, по мнению Вашингтона, направляют доходы правительству и военизированным формированиям.
2 июля Трамп заявил, что Куба в последнее время движется в направлении Вашингтона. «И говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», – сказал американский лидер.
В мае политик отмечал, что США «займутся» Кубой, назвав эту страну «недееспособной». В начале июня он подтвердил намерение добиваться смены политического режима на Кубе после урегулирования конфликта вокруг Ирана.