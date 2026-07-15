CBS News: Пентагон рассматривает варианты действий против Кубы

По данным телеканала, военные планировщики США в последние недели изучали различные сценарии. Один из вариантов предусматривает операцию под руководством армии с привлечением 101-й воздушно-десантной дивизии. При этом американские чиновники, знакомые с обсуждениями, подчеркнули, что рассмотрение этих сценариев не означает, что президент США Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о проведении военной операции.