В 32 регионах стало больше семей, которые могут позволить себе любые покупки

Среди других регионов с заметным увеличением показателя оказались Мурманская область, где рост составил 4,2 п. п., и Хабаровский край – на 3,1 п. п. В Санкт-Петербурге доля таких домохозяйств выросла на 2,8 п. п. Также положительная динамика отмечена в Краснодарском крае, Карелии и Севастополе – на 2,4 п. п., а в Тюменской области – на 2,3 п. п.