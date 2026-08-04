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В 32 регионах стало больше семей, которые могут позволить себе любые покупки

Ведомости

В 2025 г. количество российских регионов, где увеличилась доля семей, способных позволить себе любые покупки, выросло до 32. Об этом свидетельствует статистика, которую изучили «РИА Новости».

Лидером по росту доли финансово обеспеченных домохозяйств стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель увеличился на 15,4 п. п. Второе место заняла Хакасия с ростом на 7,4 п. п. В Магаданской области, Подмосковье и Камчатском крае доля семей, которым доступны любые покупки, выросла сразу на 6,2 п. п.

Среди других регионов с заметным увеличением показателя оказались Мурманская область, где рост составил 4,2 п. п., и Хабаровский край – на 3,1 п. п. В Санкт-Петербурге доля таких домохозяйств выросла на 2,8 п. п. Также положительная динамика отмечена в Краснодарском крае, Карелии и Севастополе – на 2,4 п. п., а в Тюменской области – на 2,3 п. п.

По итогам исследования самым высоким оказался уровень обеспеченности семей в Ямало-Ненецком автономном округе – доля домохозяйств, которым хватает средств на любые покупки, достигла 66,3%. В числе регионов с ростом показателя также оказались Алтайский и Новгородский края, где показатель увеличился на 1,9 п. п., а также Кемеровская область – на 1,8 п. п.

23 июля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что почти 3 млн предложений поступило в новую народную программу партии, что превышает показатель 2021 г. Наибольшее число инициатив касается неравномерного развития регионов России, отметил он. По словам Медведева, для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни.

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