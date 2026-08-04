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Склад Wildberries полностью сгорел после атаки в Самарской области

Ведомости

Склад Wildberries в Самарской области, который был атакован 2 августа украинским беспилотником, полностью выгорел. Все товары были уничтожены, сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства, которое проводил губернатор Вячеслав Федорищев.

Видеотрансляция заседания проходила в соцсетях администрации Самарской области. По словам Гукова, выгорели 160 000 из 180 000 кв. м площади склада. После атаки уцелел лишь административный корпус, все товары уничтожены.

Сейчас, по данным Гукова, логистические потоки оперативно перенаправлены в Красноярский район области, где в селе Белозерка резервный склад принимает товары первой необходимости для распределения внутри региона. Масштаб ущерба и сроки восстановления пока не раскрываются.

В ходе совещания губернатор поручил взять на контроль ситуацию с уничтоженным товаром и провести встречи с представителями бизнеса для проработки методов по компенсации расходов.

2 августа Федорищев сообщал, что в результате атаки БПЛА на склад Wildberries никто не пострадал. Губернатор добавил, что маркетплейс уже перенаправил логистические потоки на другие объекты, а прием и отгрузка заказов продолжаются.

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