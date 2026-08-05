В России не хватает 6000 реставраторов памятников

«Ведомости» писали, что спрос на реставраторов за последние пару лет в масштабах страны вырос почти на 50%. Востребованность также подтверждается ростом зарплат: за 2025 г. они увеличились на 19%, отмечали в аутсорсинговой компании Mega-Personal. Эксперты отмечали, что важным аспектом для деятельности реставраторов является аттестация Минкультуры.