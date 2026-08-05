В России не хватает 6000 реставраторов памятников
В России наблюдается острая нехватка реставраторов объектов культурного наследия (ОКН), сообщила в интервью «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«Сейчас в реставрационной отрасли работает более 12 000 специалистов, аттестованных Министерством культуры РФ. Вместе с тем решение задач по сохранению ОКН требует дополнительно порядка 6000 специалистов», – сказала она.
Гумерова считает, что без подготовки квалифицированных реставраторов достигнуть цели по сохранению объектов культурного наследия будет сложно. Она отметила, что сейчас правительство поставило задачу подготовить к 2030 г. не менее 3000 аттестованных специалистов в этой области.
«Ведомости» писали, что спрос на реставраторов за последние пару лет в масштабах страны вырос почти на 50%. Востребованность также подтверждается ростом зарплат: за 2025 г. они увеличились на 19%, отмечали в аутсорсинговой компании Mega-Personal. Эксперты отмечали, что важным аспектом для деятельности реставраторов является аттестация Минкультуры.
Среди проблем подбора специалистов – отсутствие единой площадки, где можно было бы разместить вакансию и найти сотрудника в этой сфере. Эксперты признаются, что чаще всего прибегают к сарафанному радио.