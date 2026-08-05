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Главная / Общество /

В России не хватает 6000 реставраторов памятников

Ведомости

В России наблюдается острая нехватка реставраторов объектов культурного наследия (ОКН), сообщила в интервью «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Сейчас в реставрационной отрасли работает более 12 000 специалистов, аттестованных Министерством культуры РФ. Вместе с тем решение задач по сохранению ОКН требует дополнительно порядка 6000 специалистов», – сказала она.

Гумерова считает, что без подготовки квалифицированных реставраторов достигнуть цели по сохранению объектов культурного наследия будет сложно. Она отметила, что сейчас правительство поставило задачу подготовить к 2030 г. не менее 3000 аттестованных специалистов в этой области.

«Приятно, когда объект культурного наследия живет»

Стиль жизни / Интервью

«Ведомости» писали, что спрос на реставраторов за последние пару лет в масштабах страны вырос почти на 50%. Востребованность также подтверждается ростом зарплат: за 2025 г. они увеличились на 19%, отмечали в аутсорсинговой компании Mega-Personal. Эксперты отмечали, что важным аспектом для деятельности реставраторов является аттестация Минкультуры.

Среди проблем подбора специалистов – отсутствие единой площадки, где можно было бы разместить вакансию и найти сотрудника в этой сфере. Эксперты признаются, что чаще всего прибегают к сарафанному радио.

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