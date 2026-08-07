Минпромторг сохранит действующий перечень параллельного импорта
В настоящее время перечень продукции, разрешенной к ввозу в рамках механизма параллельного импорта, не подлежит сокращению. Об этом журналистам заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
«Пока нет. Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае», – сообщил Чекушов (цитата по «РИА Новости»).
С марта 2022 г. в России действует режим параллельного импорта, разрешающий ввоз оригинальной продукции без одобрения правообладателей. За это время перечень допустимых товаров пересматривался уже несколько раз.
4 мая в Минпромторге пояснили, что сокращение списка параллельного импорта за счет техники недружественных брендов не скажется на доступности товаров. Ведомство уточнило, что российские компании готовы обеспечить достаточные поставки аналогичной продукции.