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Главная / Общество /

Минпромторг сохранит действующий перечень параллельного импорта

Ведомости

В настоящее время перечень продукции, разрешенной к ввозу в рамках механизма параллельного импорта, не подлежит сокращению. Об этом журналистам заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

«Пока нет. Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае», – сообщил Чекушов (цитата по «РИА Новости»).

С марта 2022 г. в России действует режим параллельного импорта, разрешающий ввоз оригинальной продукции без одобрения правообладателей. За это время перечень допустимых товаров пересматривался уже несколько раз.

27 мая в РФ вступили в силу обновления в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Из списка были убраны ядерные реакторы, оборудование, медприборы, пластмассы, металлоизделия, парфюмерия и часть компьютерной техники Acer, Asus, HP, Samsung и др.

4 мая в Минпромторге пояснили, что сокращение списка параллельного импорта за счет техники недружественных брендов не скажется на доступности товаров. Ведомство уточнило, что российские компании готовы обеспечить достаточные поставки аналогичной продукции.

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