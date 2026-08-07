Стала известна причина возможной депортации семьи «Веселого молочника» Уолкера
Жена и дети американского фермера Джастаса Уолкера, известного как «Веселый молочник», не получили российского гражданства, из-за чего их могут выдворить из России. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, близкий к полиции.
«Джастас – гражданин РФ, супруга и дети – нет, и не собираются. Есть статья 18.8 КоПР РФ, по которой граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции, (он. – Ред.) этого не сделал», – отметил собеседник агенства.
Он также уточнил, что жена и дети фермера не могут явиться на разъяснительную беседу, поскольку находятся в гостях в Красноярском крае, поэтому Уолкер отправится один.
Уолкер проживает с семьей на Алтае, где занимается производством молочной продукции. В Россию он переехал еще в 1994 г. Широкую известность и прозвище «Веселый молочник» он получил в 2014 г., когда вышел телевизионный сюжет о российских антисанкционных мерах.
Ранее фермер сообщил, что его семью могут депортировать из России. Он подчеркнул, что не согласен с этим решением и будет его оспаривать. Если ВНЖ аннулируют, семья обязана выехать из РФ за несколько дней.