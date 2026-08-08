В Норильске грузовой Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Норильска грузовой Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва («Домодедово») – Норильск.
По данным прокуратуры, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.️
Как уточнило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, Boeing получил повреждения. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
На Таймыре 14 февраля самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту «Диксон». На его борту находились 52 пассажира и члены экипажа. Никто не пострадал. В январе в Магадане закрыли аэропорт из-за ЧП с самолетом. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 335 пассажиров, никто из них не пострадал, как и члены экипажа.