Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Общество /

В Норильске грузовой Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Ведомости

В аэропорту Норильска грузовой Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва («Домодедово») – Норильск.

По данным прокуратуры, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.️

Как уточнило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, Boeing получил повреждения. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На Таймыре 14 февраля самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту «Диксон». На его борту находились 52 пассажира и члены экипажа. Никто не пострадал. В январе в Магадане закрыли аэропорт из-за ЧП с самолетом. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 335 пассажиров, никто из них не пострадал, как и члены экипажа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте