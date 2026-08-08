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В «Шереметьево» опоздавшие на рейс пассажирки выбежали на летное поле

Ведомости

В аэропорту «Шереметьево» опоздавшие на рейс пассажирки выбежали на летное поле за буксируемым на взлетную полосу самолетом. Видеозапись инцидента завирусилась в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажирки прошли все линии предполетного контроля и находились в чистой зоне перед посадкой. Затем они нарушили требования безопасности и несанкционированно вышли в зону дополнительных режимных ограничений.

Нарушение выявили дежурные сотрудники аэропорта. Девушек задержали и передали сотрудникам Федеральной службы безопасности. В аэропорту подчеркнули, что угрозы безопасности пассажиров и выполнению полетов в результате инцидента не возникло.

В мае пассажир рейса Тюмень – Норильск опаздывал на самолет и выбежал на взлетное поле. На борт он в итоге не попал, ему пришлось уплатить штраф в размере 3000 руб.

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