Минпросвещения утвердило новый перечень учебников

В перечне также «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6–7-х классов. Учебники поступят в школы с 1 сентября. Материал охватывает период от древнейших времен до современности. Отдельные разделы посвящены революции, Гражданской войне, Великой Отечественной войне, а также событиям новейшей истории. Также в список включены учебники по истории Краснодарского края, республик Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов для 5–7-х классов.