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Минпросвещения утвердило новый перечень учебников

Ведомости

Министерство просвещения утвердило обновленный федеральный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования. Приказ опубликован на портале правовой информации. 

В список включены в том числе издания по истории новых регионов и учебник «Обществознание: базовый уровень» для колледжей и техникумов.

В перечне также «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6–7-х классов. Учебники поступят в школы с 1 сентября. Материал охватывает период от древнейших времен до современности. Отдельные разделы посвящены революции, Гражданской войне, Великой Отечественной войне, а также событиям новейшей истории. Также в список включены учебники по истории Краснодарского края, республик Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов для 5–7-х классов.

Документ охватывает все основные предметы: русский язык, литературу, иностранные языки, математику, информатику, географию, физику, химию, биологию и другие. Для учебников, исключенных из перечня, установлен предельный срок использования для постепенного перехода на новые издания.

С 1 сентября российские школьники начнут учиться по обновленной программе. Изменения направлены на укрепление системы образования, сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В новом учебном году появятся новые предметы и заработает система оценки поведения.

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