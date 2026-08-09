В Москве после аномальной жары ожидается резкое похолодание

Самыми холодными днями станут четверг и пятница, 13 и 14 августа: ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями и слабый дождь. При этом синоптик отметила, что к следующим выходным, 15 и 16 августа, потеплеет до +20...+25 градусов, хотя местами кратковременные дожди не исключены.