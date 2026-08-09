В Москве после аномальной жары ожидается резкое похолодание
Температура воздуха в Московском регионе понизится до +16...+21 градуса в конце следующей рабочей недели. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В следующие выходные ожидается возвращение теплой погоды.
По словам Паршиной, в начале следующей недели в регионе сохранится умеренное тепло. 10 августа ожидается переменная облачность без осадков, температура – около +25 градусов. 11 августа под влиянием атмосферного фронта возможен кратковременный дождь, но столбики термометров покажут +22...+27 градусов. 12 августа также прогнозируется небольшой дождь, при этом станет прохладнее на 4 градуса –+18...+23.
Самыми холодными днями станут четверг и пятница, 13 и 14 августа: ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями и слабый дождь. При этом синоптик отметила, что к следующим выходным, 15 и 16 августа, потеплеет до +20...+25 градусов, хотя местами кратковременные дожди не исключены.
Синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов сообщал, что в Москве завершился период аномально жаркой погоды. Холодный фронт пересек Москву в ночь на 8 августа.