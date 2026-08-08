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Москвичей предупредили о снижении температуры после жары

Ведомости

В Москве завершился период аномально жаркой погоды, в ближайшие дни температура воздуха днем будет находиться в пределах +24 ...+26 градусов. Об этом сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов для ИС «Вести».

Синоптик отметил, что холодный фронт пересек Москву в ночь на 8 августа. В ближайшие дни характер погоды существенно меняться не будет. Ночью температура будет снижаться до +10 ...+15 градусов. В отдельных районах Московской области температура может опускаться до +8 градусов.

13–14 августа столбики термометров опустятся до +20 градусов.

По данным Гидрометцентра, значительных осадков в столичном регионе в ближайшее время не прогнозируется. Атмосферное давление останется повышенным.

Как писал «Ведомости. Город» 7 августа со ссылкой на главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в субботу ночью местами возможны кратковременные дожди с грозами, однако днем осадков не ожидается. Температура ночью составит +17…+19 градусов, днем – комфортные +24…+26 градусов.

3 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве в конце недели ожидается тридцатиградусная жара и скоротечные дожди.  

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