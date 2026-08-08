Москвичей предупредили о снижении температуры после жары

Синоптик отметил, что холодный фронт пересек Москву в ночь на 8 августа. В ближайшие дни характер погоды существенно меняться не будет. Ночью температура будет снижаться до +10 ...+15 градусов. В отдельных районах Московской области температура может опускаться до +8 градусов.