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Срок оплаты штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток

Ведомости

В 2027 г. правительство РФ намерено внести в Госдуму законопроект, который сократит срок оплаты штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией с 60 дней до 24 часов, пишет ТАСС.

Сейчас у всех водителей есть 60 дней на оплату штрафов. Но владельцы авто с иностранными номерами, как ранее замечали в МВД, могут за это время уехать из России и избежать ответственности.

Планируется, что для нарушителей на иностранных авто срок оплаты штрафа сократят до одних суток. Если штраф не будет оплачен, машину задержат до погашения долга.

МВД анонсировало подготовку законопроекта еще в августе 2025 г. В правительство он поступит в сентябре 2026 г., а в Госдуму – в феврале 2027 г.

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