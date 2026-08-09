В Госдуме предупредили о мошеннических сайтах, имитирующих ресурсы ЦБ

На таких ресурсах потенциальной жертве сообщают, что на ее имя якобы уже оформлены мошеннические кредиты, которые необходимо срочно аннулировать. Для этого человеку предлагают самостоятельно взять новые займы в разных банках под предлогом защиты средств. Полученные деньги в итоге переводятся мошенникам.