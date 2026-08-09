В Госдуме предупредили о мошеннических сайтах, имитирующих ресурсы ЦБ
Мошенники снова начали создавать поддельные сайты, визуально имитирующие официальные ресурсы Банка России. Об этом «РИА Новости» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин («Единая Россия»).
Злоумышленники используют фирменную символику, похожий дизайн и формулировки, чтобы убедить пользователей, что они взаимодействуют с государственным регулятором.
На таких ресурсах потенциальной жертве сообщают, что на ее имя якобы уже оформлены мошеннические кредиты, которые необходимо срочно аннулировать. Для этого человеку предлагают самостоятельно взять новые займы в разных банках под предлогом защиты средств. Полученные деньги в итоге переводятся мошенникам.
Немкин отметил, что подобная схема основана на создании ощущения чрезвычайной ситуации, из-за чего человек принимает финансовые решения под давлением. Использование поддельных сайтов государственных организаций позволяет злоумышленникам сделать такую легенду более убедительной.
Депутат напомнил, что Банк России не предлагает гражданам оформлять кредиты для защиты денег. Просьбы срочно взять заем, перевести средства на «безопасный счет» или таким образом отменить якобы уже оформленный кредит являются признаками мошенничества, подчеркнул он.
9 августа МВД России сообщило, что мошенники при онлайн-покупках используют поддельные ссылки банков и доставки для кражи данных карт. Аферисты присылают ссылки на фальшивые страницы оплаты, похожие на сайты банков и доставки. При вводе данных карты происходит хищение средств.