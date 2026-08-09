В Саксонии из-за обмеления Эльбы обнажились «камни голода»

На камне в пирнском районе Оберпоста высечены более 20 дат, самая ранняя из которых относится к 1707 г. Одна из отметок была сделана в 2018 г. в память об исторически низком уровне воды. По данным государственного центра по паводкам, уровень Эльбы у Пирны уже продолжительное время держится значительно ниже одного метра, в Дрездене он составляет всего 54 см. Сильно обмелели и другие реки региона – Мульде, Вайсе-Эльстер, Шпрее и Нейсе.