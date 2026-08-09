В Саксонии из-за обмеления Эльбы обнажились «камни голода»
Из-за продолжительного отсутствия дождей и жары в Саксонии (ФРГ) уровень воды в реках упал до критических отметок, что привело к появлению так называемых «камней голода», на которых высечены записи о засухах прошлых лет. Один из таких камней обнажился на реке Эльбе в районе Пирны, сообщает Der Spiegel.
На камне в пирнском районе Оберпоста высечены более 20 дат, самая ранняя из которых относится к 1707 г. Одна из отметок была сделана в 2018 г. в память об исторически низком уровне воды. По данным государственного центра по паводкам, уровень Эльбы у Пирны уже продолжительное время держится значительно ниже одного метра, в Дрездене он составляет всего 54 см. Сильно обмелели и другие реки региона – Мульде, Вайсе-Эльстер, Шпрее и Нейсе.
Министр охраны окружающей среды Карстен Шнайдер на пресс-конференции в среду сообщил, что за последние 25 лет Германия потеряла 60 млрд кубометров воды – примерно объем Боденского озера. Одна из главных причин – участившиеся засушливые периоды.
По прогнозам Немецкой метеорологической службы, в начале недели в некоторых районах Саксонии ожидаются грозы при температуре до 34°C, а во вторник и среду будет солнечно и сухо, но прохладнее – до 25°C.
4 августа «Ведомости» сообщали, что аномально жаркое лето в Европе продолжается в августе, меняя страны своего «удара» с Западной на Центральную и Восточную Европу. Прямые последствия жары – засуха и пожары, серьезно влияющие на экономику и повседневную жизнь людей.