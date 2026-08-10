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Маск уверен, что Starlink в будущем будет установлен в каждой машине

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск считает, что в будущем интернет-терминалы Starlink будут устанавливаться в каждый автомобиль, чтобы обеспечить передачу постоянно растущего объема трафика, генерируемого искусственным интеллектом. Об этом он сообщил в соцсети X.

«В будущем Starlink будет доступен во всех автомобилях. Это единственный способ обеспечить сверхвысокую пропускную способность для миллиардов транспортных средств», – заявил миллиардер.

Также Маск подчеркнул, что интернет-трафик от ИИ-агентов будет во много раз больше человеческого. Он утверждает, что Starlink станет единственной инфраструктурой, способной справиться с этим вызовом и обеспечить масштабирование пропускной способности.

Ранее, 24 марта, Bloomberg сообщило, что российские спутники «Рассвет» от компании «Бюро 1440», которые были выведены на орбиту, рассматриваются как отечественный аналог американской системы Starlink от SpaceX. РФ намерена расширять проект в ближайшие годы с целью создания суверенной спутниковой интернет-сети, отмечает агентство.

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