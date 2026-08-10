В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города после атаки БПЛА

По его словам, решение принято в связи с объявленным по всей республике трауром. Все праздничные и развлекательные мероприятия также отменены. «Безусловно, мы также отменяем празднование юбилея, которое было запланировано на 15 августа. Проведем позже, но уже в другом формате», – написал Беляев.