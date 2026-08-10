В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города после атаки БПЛА
В Нижнекамске после атаки украинских беспилотников отменили празднование 60-летия со дня основания города, которое должно было состояться 15 августа. Об этом сообщил мэр Радмир Беляев.
По его словам, решение принято в связи с объявленным по всей республике трауром. Все праздничные и развлекательные мероприятия также отменены. «Безусловно, мы также отменяем празднование юбилея, которое было запланировано на 15 августа. Проведем позже, но уже в другом формате», – написал Беляев.
Мэр отметил, что сейчас основной задачей городских властей является помощь семьям погибших и пострадавшим, а также ликвидация последствий атаки.
Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов по промышленным и гражданским объектам утром 10 августа. В республике объявили траур по погибшим. На фоне атаки в Нижнекамск направили пять бригад медиков из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.
В пресс-службе главы Татарстана сообщали, что число пострадавших в Нижнекамске увеличилось до 75 человек. По данным властей, 21 человек госпитализирован.