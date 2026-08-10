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78 человек пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск

Ведомости

Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Нижнекамск в Татарстане выросло до 78 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.

«За помощью обратились 78 человек, из них госпитализированы 25 человек, из них двое в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Глава Татарстана также посетил центральную районную больницу в Нижнекамске и навестил пострадавших.

Утром глава республики сообщил о массированной атаке со стороны Украины. Целями стали как промышленные, так и гражданские объекты инфраструктуры. В результате атаки погибло 13 человек, в том числе ребенок. В городе объявили траур. Минниханов заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства заявила, что организаторы и исполнители ударов по Нижнекамску будут выявлены и понесут суровое наказание.

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