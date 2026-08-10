78 человек пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск

Утром глава республики сообщил о массированной атаке со стороны Украины. Целями стали как промышленные, так и гражданские объекты инфраструктуры. В результате атаки погибло 13 человек, в том числе ребенок. В городе объявили траур. Минниханов заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.