78 человек пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск
Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Нижнекамск в Татарстане выросло до 78 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.
«За помощью обратились 78 человек, из них госпитализированы 25 человек, из них двое в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Глава Татарстана также посетил центральную районную больницу в Нижнекамске и навестил пострадавших.
Утром глава республики сообщил о массированной атаке со стороны Украины. Целями стали как промышленные, так и гражданские объекты инфраструктуры. В результате атаки погибло 13 человек, в том числе ребенок. В городе объявили траур. Минниханов заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства заявила, что организаторы и исполнители ударов по Нижнекамску будут выявлены и понесут суровое наказание.