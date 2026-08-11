Соцфонд сократил срок рассмотрения заявлений на использование маткапитала

В марте заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева заявила, что в 2027 г. максимальная сумма выплат материнского капитала в России может достичь и превысить отметку в 1 млн руб. в случае, если темпы повышения их размера останутся на текущем уровне.