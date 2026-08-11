Соцфонд сократил срок рассмотрения заявлений на использование маткапитала
Социальный фонд России сократил срок рассмотрения заявлений родителей об использовании материнского капитала до четырех рабочих дней. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
В Соцфонде отметили, что оформление самого сертификата в большинстве случаев происходит проактивно, без обращения родителей. Если автоматически оформить сертификат невозможно, специалисты фонда рассматривают необходимые документы и стремятся выдать его в максимально короткие сроки.
Ранее Социальный фонд рассматривал заявления о распоряжении материнским капиталом 10 рабочих дней. Позже этот срок сократили до 5 рабочих дней.
В марте заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева заявила, что в 2027 г. максимальная сумма выплат материнского капитала в России может достичь и превысить отметку в 1 млн руб. в случае, если темпы повышения их размера останутся на текущем уровне.