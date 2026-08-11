Роспотребнадзор проверяет маркетплейсы на наличие опасных БАДов с сибутрамином

Ранее, 21 июля, производители БАДов попросили премьер-министра России Михаила Мишустина об ужесточении контроля за товарами на маркетплейсах. По их мнению, действующие правила не дают возможности полностью остановить продажу подделок и товаров, которые вводят покупателей в заблуждение.