Роспотребнадзор проверяет маркетплейсы на наличие опасных БАДов с сибутрамином
Роспотребнадзор начал проверку продаж БАДов для похудения после сообщений о наличии в них сибутрамина. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Согласно публикации, в СМИ появилась информация о продаже на маркетплейсах БАДов для похудения (Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance, S Figura Slim), содержащих сибутрамин. Роспотребнадзор отметил, что этих препаратов нет в реестре зарегистрированной продукции ЕАЭС.
Граждан призвали проверять наличие свидетельства о регистрации, чтобы убедиться в безопасности добавок, уточнили в ведомстве. Также Роспотребнадзор обратился к Ассоциации интернет-торговли с просьбой срочно изъять опасные БАДы из продажи.
Ранее, 21 июля, производители БАДов попросили премьер-министра России Михаила Мишустина об ужесточении контроля за товарами на маркетплейсах. По их мнению, действующие правила не дают возможности полностью остановить продажу подделок и товаров, которые вводят покупателей в заблуждение.