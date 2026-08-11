Экс-главу фонда помощи осужденным оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В 2017 г. Романова сообщила, что переехала в Германию. Решение о переезде, по ее словам, было связано с «доносом», который написал на нее экс-замдиректора ФСИН Анатолий Рудый. «Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», – уточняла Романова.