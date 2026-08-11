Экс-главу фонда помощи осужденным оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Таганский районный суд Москвы приговорил бывшую главу фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая»
Суд признал Романову виновной в непредставлении или несвоевременном представлении иноагентом сведений в уполномоченный орган (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).
В августе 2023 г. Таганский райсуд оштрафовал фонд помощи осужденным и Романову за распространение информации с нарушением законодательства об иностранных агентах. Фонду был назначен штраф в размере 350 000 руб., Романовой – 100 000 руб. без конфискации предмета административного правонарушения.
В 2017 г. Романова сообщила, что переехала в Германию. Решение о переезде, по ее словам, было связано с «доносом», который написал на нее экс-замдиректора ФСИН Анатолий Рудый. «Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», – уточняла Романова.