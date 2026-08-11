Умерла актриса и балерина Наталья Трубникова
Советская актриса и балерина Наталья Трубникова умерла в Москве в возрасте 71 года. Об этом сообщают издание StarHit и «Пятый канал».
«Ее обнаружила соседка в квартире в Тверском районе. Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки», – рассказал источник StarHit.
Он добавил, что соседка зашла к актрисе и обнаружила ее без признаков жизни. По словам собеседника издания, Трубникова умерла, сидя на диване.
Наталья Трубникова родилась в 1955 г. в Москве. Училась в хореографическом училище при Большом театре и ГИТИСе, работала в театре Станиславского. В кино с 1976 г. Популярность принесли роли в «12 стульях» и «31 июня», также снималась в «Клоуне», «Шляпе», «Смерти на взлёте», «Тайне Снежной королевы», «Аляска Кид» и других фильмах.