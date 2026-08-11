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Умерла актриса и балерина Наталья Трубникова

Ведомости
Мосфильм
Мосфильм

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова умерла в Москве в возрасте 71 года. Об этом сообщают издание StarHit и «Пятый канал».

«Ее обнаружила соседка в квартире в Тверском районе. Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки», – рассказал источник StarHit.

Он добавил, что соседка зашла к актрисе и обнаружила ее без признаков жизни. По словам собеседника издания, Трубникова умерла, сидя на диване.

Наталья Трубникова родилась в 1955 г. в Москве. Училась в хореографическом училище при Большом театре и ГИТИСе, работала в театре Станиславского. В кино с 1976 г. Популярность принесли роли в «12 стульях» и «31 июня», также снималась в «Клоуне», «Шляпе», «Смерти на взлёте», «Тайне Снежной королевы», «Аляска Кид» и других фильмах.

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