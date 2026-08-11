Умерла актриса и балерина Наталья Трубникова

Наталья Трубникова родилась в 1955 г. в Москве. Училась в хореографическом училище при Большом театре и ГИТИСе, работала в театре Станиславского. В кино с 1976 г. Популярность принесли роли в «12 стульях» и «31 июня», также снималась в «Клоуне», «Шляпе», «Смерти на взлёте», «Тайне Снежной королевы», «Аляска Кид» и других фильмах.