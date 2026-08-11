Минпромторг предложил обязательную идентификацию авто для ЭПТС

Ранее, 11 июня, стало известно, что импорт подержанных легковых авто старше трех лет в Россию сократился на 5% по сравнению с прошлым годом – до 35 128 машин. Больше всего подержанных машин ввезли из Японии – 19 326 шт. (55%), на втором месте Китай – 9319 шт. (26%), а замыкает тройку Южная Корея – 2989 шт. (8,5%).