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Минпромторг предложил обязательную идентификацию авто для ЭПТС

Ведомости

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, который вводит обязательную идентификацию ввозимых в Россию автомобилей и шасси при оформлении электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Это следует из документа, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Проект правительства корректирует постановление № 1212, регулирующее систему электронных ПТС. После ухода западных автоконцернов из России перестал действовать техрегламент (ТР ТС 018/2011), который требовал от производителя ответственности за соответствие продукции образцу.

При этом ввоз машин по старым разрешениям (ОТТС и ОТШ) продолжается, в том числе через страны ЕАЭС, но соответствие сертифицированному типу не подтверждено.

Минпромторг также выявил более 12 000 случаев, когда на автомобилях по ОТТС стояли не соответствующие техрегламенту устройства «Эра-Глонасс». Их допустили по упрощенной схеме, действующей с 2022 г.

Ранее, 11 июня, стало известно, что импорт подержанных легковых авто старше трех лет в Россию сократился на 5% по сравнению с прошлым годом – до 35 128 машин. Больше всего подержанных машин ввезли из Японии – 19 326 шт. (55%), на втором месте Китай – 9319 шт. (26%), а замыкает тройку Южная Корея – 2989 шт. (8,5%).

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