Один из создателей «Эха Петербурга» умер после избиения в Подмосковье

Как пишет «Ротонда», ночью 23 июня Недоводин сделал устное замечание шумевшей компании во дворе его дома в Подмосковье. Как заявила супруга медиаменеджера Анна Шефнер, после его замечания двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения – сосед Недоводина с приятелем – напали на него. После избиения Недоводин впал в кому и так и не пришел в сознание. Шефнер утверждала, что полиция приехала на место преступления только после обращения бригады скорой помощи.