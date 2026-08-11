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Один из создателей «Эха Петербурга» умер после избиения в Подмосковье

Ведомости

Один из создателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин умер в больнице после избиения. Ему был 61 год. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как пишет «Ротонда», ночью 23 июня Недоводин сделал устное замечание шумевшей компании во дворе его дома в Подмосковье. Как заявила супруга медиаменеджера Анна Шефнер, после его замечания двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения – сосед Недоводина с приятелем – напали на него. После избиения Недоводин впал в кому и так и не пришел в сознание. Шефнер утверждала, что полиция приехала на место преступления только после обращения бригады скорой помощи.

Уголовное дело не было возбуждено. Как отметила Шефнер, после инцидента сосед переехал.

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