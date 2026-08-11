Около 1000 домов и квартир в Белгороде требуют восстановления после атаки ВСУ
Порядка 1000 жилых домов и квартир в Белгороде требуют восстановления после массированной атаки ВСУ в минувшие выходные. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
По его словам, повреждения зафиксированы в 70 многоквартирных домах, где пострадали 947 квартир, а также в 14 частных домах. За каждым объектом закреплен подрядчик и определены источники финансирования, заявил Шуваев. Сейчас специалисты закрывают тепловой контур зданий, до конца недели планируется завершить обмеры для проведения экспертизы.
Шуваев поручил региональному Минстрою совместно с администрацией Белгорода проконтролировать сроки восстановительных работ, чтобы не допустить задержек и завышения стоимости. «Делаем все, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома», – подчеркнул он.
Врио губернатора также сообщил, что с начала года операторы связи 525 раз восстанавливали поврежденные базовые станции в регионе. Только за минувшую неделю повреждения получили десять вышек, при этом восстановить удалось 15. В Краснояружском округе возобновили работу восьми базовых станций.
9 августа Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В ходе разбора завалов многоквартирного дома было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, сообщал оперативный штаб Белгородской области. Таким образом, число жертв атаки возросло до шести человек. Ранее сообщалось о трех погибших, затем их число выросло до пяти.