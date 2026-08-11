Около 1000 домов и квартир в Белгороде требуют восстановления после атаки ВСУ

Врио губернатора также сообщил, что с начала года операторы связи 525 раз восстанавливали поврежденные базовые станции в регионе. Только за минувшую неделю повреждения получили десять вышек, при этом восстановить удалось 15. В Краснояружском округе возобновили работу восьми базовых станций.