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Главная / Общество /

Рижский рынок Москвы опроверг сообщения о его сносе

Инна Шульгина

Информация о сносе Рижского цветочного рынка в Москве не соответствует действительности. Объект работает штатно, сообщили «РИА Новости» в администрации рынка.

«Наверное, люди неправильно поняли, потому что Водопроводный проезд там закрыли в связи со стройкой. А люди почему-то думают, что нас снесли», – сообщили в администрации.

Директор Рижского рынка Павел Быков сообщил ТАСС, что уже неделю сносят здание в 300 м от торговой площадки, которое не имеет отношения к имущественному комплексу рынка. По его словам, для того чтобы снести рынок, нужно разработать проект, согласовать его и пройти все экспертизы. Сам Быков информацией о сносе не располагает.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о сносе цветочного рынка у станции МЦД «Рижская». 

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