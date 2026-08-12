Рижский рынок Москвы опроверг сообщения о его сносе

Директор Рижского рынка Павел Быков сообщил ТАСС, что уже неделю сносят здание в 300 м от торговой площадки, которое не имеет отношения к имущественному комплексу рынка. По его словам, для того чтобы снести рынок, нужно разработать проект, согласовать его и пройти все экспертизы. Сам Быков информацией о сносе не располагает.