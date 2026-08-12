Рижский рынок Москвы опроверг сообщения о его сносе
Информация о сносе Рижского цветочного рынка в Москве не соответствует действительности. Объект работает штатно, сообщили «РИА Новости» в администрации рынка.
«Наверное, люди неправильно поняли, потому что Водопроводный проезд там закрыли в связи со стройкой. А люди почему-то думают, что нас снесли», – сообщили в администрации.
Директор Рижского рынка Павел Быков сообщил ТАСС, что уже неделю сносят здание в 300 м от торговой площадки, которое не имеет отношения к имущественному комплексу рынка. По его словам, для того чтобы снести рынок, нужно разработать проект, согласовать его и пройти все экспертизы. Сам Быков информацией о сносе не располагает.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о сносе цветочного рынка у станции МЦД «Рижская».