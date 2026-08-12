МВД: мошенники начали рассылать фейковые объявления о топливных картах

Ранее, 9 августа, в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты имитируют дизайн и стиль ЦБ, чтобы убедить людей, что они на официальном сайте регулятора. Жертв убеждают, что на них оформлены мошеннические кредиты, и просят срочно взять новые займы, чтобы их аннулировать. В результате полученные деньги переводятся мошенникам.