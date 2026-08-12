МВД: мошенники начали рассылать фейковые объявления о топливных картах
Аферисты начали рассылать россиянам в мессенджерах и соцсетях поддельные объявления о продаже топливных карт и талонов. Переход по таким ссылкам ведет на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники похищают деньги и личные данные пользователей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, мошенники продают топливные карты по низкой цене или якобы по акции. Они просят перейти по ссылке, ввести данные карты и коды. После оплаты товар не приходит, а сайт исчезает. Таким образом злоумышленники получают деньги и данные пользователя, уточнила Волк.
Также она дополнила, что аферисты создают сайты, внешне похожие на официальные страницы топливных компаний. Представитель ведомства отметила, что мошенники приспосабливаются к ситуации в России, поэтому изобретают новые схемы для обмана граждан.
Ранее, 9 августа, в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты имитируют дизайн и стиль ЦБ, чтобы убедить людей, что они на официальном сайте регулятора. Жертв убеждают, что на них оформлены мошеннические кредиты, и просят срочно взять новые займы, чтобы их аннулировать. В результате полученные деньги переводятся мошенникам.