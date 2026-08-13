Собянин: модернизация ЦТУ улучшит жизнь 30 млн человек
Модернизация железных дорог в Центральном транспортном узле (ЦТУ) повысит качество жизни более 30 млн жителей 11 российских регионов. Об этом сообщил член бюро высшего совета партии «Единая Россия» мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра производства современных электричек и трамваев в Тверском машиностроительном кластере.
«Столичный трамвайный парк полностью обновился за счет составов, произведенных на Тверском вагоностроительном заводе. Ежедневно они перевозят около 700 000 пассажиров», – отметил глава города.
Он также указал, что на Тверском заводе разработали новую модель трамвая «Львенок», который работает автономно. По словам Собянина, для продления диаметров власти Москвы заключили контракт с предприятием примерно на 100 дополнительных поездов. Они пойдут на Ярославское направление, в Калугу, Нижний Новгород и другие регионы.
Глава города сообщил, что заказы дали импульс транспортному машиностроению и запустили выпуск новых машин. В кооперации участвуют сотни предприятий по всей стране. Производитель уже заключает долгосрочные контракты на комплектующие, что делает их дешевле. Это выгодно и машиностроителям, и перевозчикам, а главное, повышает комфорт и качество перевозок, заявил Собянин.
8 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что обновление метро способствует развитию транспортного машиностроения по всей стране. По его словам, крупные заказы Москвы создают стабильные производственные цепочки, стимулируют разработки новых технологий и дают работу тысячам специалистов. Даже при санкциях российские заводы успешно заменяют импортные решения.
11 июля Собянин рассказал, что с конца 2026 г. в московском метро начнут курсировать первые поезда без машинистов. Он отметил, что беспилотные поезда разрабатывают и для МЦК, и для Московских центральных диаметров. Проект идет непросто: интервалы движения в метро – всего 90 секунд. По его словам, для такого графика требуются совершенно другие стандарты, включая реакцию и надежность системы.