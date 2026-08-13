Собянин: модернизация ЦТУ улучшит жизнь 30 млн человек

11 июля Собянин рассказал, что с конца 2026 г. в московском метро начнут курсировать первые поезда без машинистов. Он отметил, что беспилотные поезда разрабатывают и для МЦК, и для Московских центральных диаметров. Проект идет непросто: интервалы движения в метро – всего 90 секунд. По его словам, для такого графика требуются совершенно другие стандарты, включая реакцию и надежность системы.