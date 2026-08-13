Комиссии по урегулированию споров в школах начнут работу с 1 сентября
В российских школах появятся комиссии по урегулированию споров, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Мы возвращаем оценку поведения. В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Там, где она еще не создана, просьба до 1 сентября ее организовать», – сказал Кравцов в видеообращении на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, работа комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе.
В этом учебном году в России пройдет апробация оценок за поведение в школах. Оценки будут выставляться за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях. В апреле в Минпросвещения заявили, что, если апробация пройдет успешно, оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2027 г.