Блэкаут в Казахстане связали с отключением ГЭС в Киргизии
Блэкаут в Казахстане и соседних странах произошел из-за отключения двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Киргизии. Об этом сообщил системный оператора ЕЭС Казахстана АО «KEGOC» в своем официальном Telegram-канале.
Как отметила компания, из-за отключения ГЭС без электричества остались потребители в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях, а также в Карагандинской, Улытауской и Абайской областях, относящихся к Северной зоне Единой энергосистемы Казахстана.
На данный момент электроснабжение восстановлено во всех областях. Компания уточнила, что для расследования причин технологического сбоя создана специальная комиссия.
Ранее в Казахстане произошел масштабный блэкаут. В 14:37 по местному времени был зафиксировано аварийное отключение трех линий электропередачи напряжением 500 кВ. В результате южная зона электроэнергетической системы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии были переведены на изолированный режим работы.
К 14:47 по местному времени ограничения мощностью 295 МВт сняты в трех областях. Минэнерго сообщило о восстановлении энергоснабжения в ряде регионов.