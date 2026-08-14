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Блэкаут в Казахстане связали с отключением ГЭС в Киргизии

Сергей Пахомов

Блэкаут в Казахстане и соседних странах произошел из-за отключения двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Киргизии. Об этом сообщил системный оператора ЕЭС Казахстана АО «KEGOC» в своем официальном Telegram-канале.

Как отметила компания, из-за отключения ГЭС без электричества остались потребители в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях, а также в Карагандинской, Улытауской и Абайской областях, относящихся к Северной зоне Единой энергосистемы Казахстана.

На данный момент электроснабжение восстановлено во всех областях. Компания уточнила, что для расследования причин технологического сбоя создана специальная комиссия.

Ранее в Казахстане произошел масштабный блэкаут. В 14:37 по местному времени был зафиксировано аварийное отключение трех линий электропередачи напряжением 500 кВ. В результате южная зона электроэнергетической системы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии были переведены на изолированный режим работы.

К 14:47 по местному времени ограничения мощностью 295 МВт сняты в трех областях. Минэнерго сообщило о восстановлении энергоснабжения в ряде регионов.

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