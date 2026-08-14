Блэкаут в Казахстане связали с отключением ГЭС в Киргизии

Как отметила компания, из-за отключения ГЭС без электричества остались потребители в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях, а также в Карагандинской, Улытауской и Абайской областях, относящихся к Северной зоне Единой энергосистемы Казахстана.