В России создадут реестр педофилов
МВД России к 2027 г. разработает единую базу данных лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ МВД на обращение депутата Госдумы Анастасии Удальцовой.
Реестр будет выглядеть как база данных, которая поможет находить скрывающихся преступников. Кроме того, он будет хранить улики для расследования.
Параллельно в МВД готовят законопроект о расширении ст. 242.1 УК (детская порнография). Ведомство предлагает наказывать за хранение, производство, покупку и пересылку таких материалов независимо от цели. Сейчас для привлечения к суду нужно доказать, что материалы распространялись или рекламировались.
Ранее, 27 июля, МВД подготовило инструкции для действий при утечке данных мошенникам. Как отметило ведомство, при переводе денег или утечке данных – заблокируйте карту, смените пароли, обратитесь в банк и полицию. МВД предупреждает: банки и госорганы не просят коды и не предлагают «безопасные счета». Мошенники же используют подмену номеров, фишинг и удаленный доступ.