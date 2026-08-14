В России создадут реестр педофилов

Ранее, 27 июля, МВД подготовило инструкции для действий при утечке данных мошенникам. Как отметило ведомство, при переводе денег или утечке данных – заблокируйте карту, смените пароли, обратитесь в банк и полицию. МВД предупреждает: банки и госорганы не просят коды и не предлагают «безопасные счета». Мошенники же используют подмену номеров, фишинг и удаленный доступ.