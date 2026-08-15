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В Красноярске экстренно сел самолет Пекин – Манчестер

Ведомости

В Красноярске сел самолет авиакомпании Hainan Airlines, летевший по маршруту Пекин – Манчестер. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. 

«Посадка произведена в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники службы организации перевозок и качества. Для общения с пассажирами и экипажем привлечен англо- и китаеязычный сотрудник аэропорта. По данным авиакомпании, для продолжения рейса будет направлен резервный борт.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет экстренно приземлился в российском аэропорту по технической причине. На борту находилось свыше 230 пассажиров. 

Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

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