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Умер победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев

Ведомости

Умер победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев, сообщили в Федерации бокса Узбекистана. Ему было 76 лет.

Спортсмен в последние годы боролся с тяжелой болезнью.

В 1974 г. Рискиев завоевал золото на первом в истории чемпионате мира по боксу в Гаване. Спустя два года он выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх 1976 г. в Монреале. Помимо этого, боксер четырежды становился чемпионом СССР, за всю спортивную карьеру он провел 189 боев и одержал 174 победы.

Раскиев стал первым в Центральной Азии профессиональным судьей международной категории по боксу, войдя в 1997 г. в судейскую секцию WBA. В Узбекистане за выдающиеся заслуги был награжден орденом «Дустлик», а с 2019 г. лучшему боксеру чемпионата страны вручается кубок его имени.

В 2016 г. спортсмен перенес тяжелую операцию по ампутации правой ноги из-за осложнений тромбоза вен.

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