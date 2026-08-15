Умер победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев

В 1974 г. Рискиев завоевал золото на первом в истории чемпионате мира по боксу в Гаване. Спустя два года он выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх 1976 г. в Монреале. Помимо этого, боксер четырежды становился чемпионом СССР, за всю спортивную карьеру он провел 189 боев и одержал 174 победы.



Раскиев стал первым в Центральной Азии профессиональным судьей международной категории по боксу, войдя в 1997 г. в судейскую секцию WBA. В Узбекистане за выдающиеся заслуги был награжден орденом «Дустлик», а с 2019 г. лучшему боксеру чемпионата страны вручается кубок его имени.