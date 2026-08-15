Пассажиры севшего в Красноярске самолета вылетели в Манчестер

На борту находились 230 пассажиров, из них 129 граждан Китая и 96 – Великобритании. Кроме того, рейсом следовали граждане Германии, Мьянмы, Нигерии и Таиланда. Пассажиры вылетели из Красноярска в 17:30 по местному времени (13:00 мск) на резервном самолете. По пути в Манчестер борт совершит техническую посадку в Брюсселе.