Пассажиры севшего в Красноярске самолета вылетели в Манчестер
Резервный самолет с пассажирами рейса Пекин – Манчестер, который совершил посадку в Красноярске, вылетел в пункт назначения. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
На борту находились 230 пассажиров, из них 129 граждан Китая и 96 – Великобритании. Кроме того, рейсом следовали граждане Германии, Мьянмы, Нигерии и Таиланда. Пассажиры вылетели из Красноярска в 17:30 по местному времени (13:00 мск) на резервном самолете. По пути в Манчестер борт совершит техническую посадку в Брюсселе.
В пресс-службе аэропорта отметили, что пассажиры, несмотря на стресс из-за незапланированной посадки, «сохранили теплые впечатления о России».
15 августа в Красноярске сел самолет авиакомпании Hainan Airlines, летевший по маршруту Пекин – Манчестер. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что он экстренно приземлился по технической причине.