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Володин напомнил о праве россиян отказаться от спам-звонков

Ведомости

Россияне могут отказаться от получения смс-рассылок и звонков, об этом абонент может попросить оператора, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день [после обращения]», – написал он. В случае если спам-звонки продолжатся, пользователь может подать жалобу на «Госуслугах». Оператору в случае нарушения будет грозить штраф до 1 млн руб.

Функцией запрета спам-обзвонов в июле воспользовались более 340 000 раз, отметил спикер, ссылаясь на данный Минцифры. С сентября прошлого года также действует правило о маркировке звонков от компаний и ИП.

Закон о праве отказаться от спам-звонков был принят в 2025 г. Теперь для проведения таких звонков организация должна заключить договор со всеми операторами связи, обслуживающими абонентов.

В марте «Сбер», Альфа-банк и Совкомбанк предложили исключения из самозапрета на спам-звонки. Предложение поступило на фоне рассмотрения поправки к законопроекту «Антифонд 2.0» о массовых вызовах, которая предполагает исключить из-под критериев телефонные вызовы, которые организации осуществляют для выполнения требований, предусмотренных правовыми актами Банка России. Три банка выступили с инициативой однократно передавать сведения о маркировке, например, в Единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод» (ЕПВВ). 

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