Володин напомнил о праве россиян отказаться от спам-звонков

В марте «Сбер», Альфа-банк и Совкомбанк предложили исключения из самозапрета на спам-звонки. Предложение поступило на фоне рассмотрения поправки к законопроекту «Антифонд 2.0» о массовых вызовах, которая предполагает исключить из-под критериев телефонные вызовы, которые организации осуществляют для выполнения требований, предусмотренных правовыми актами Банка России. Три банка выступили с инициативой однократно передавать сведения о маркировке, например, в Единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод» (ЕПВВ).