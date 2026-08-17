Хакеры начали распространять приложение-шпион для Android в 26 странах
В 26 странах, включая Россию, распространяется шпионское приложение DragonDoll, которое маскируется под обновление браузера Google Chrome. Об этом предупредили эксперты из Positive Technologies.
Заражение происходит при попадании на фейковый сайт Google Chrome на Android, который сообщает о необходимости «срочно его обновить». В случае нажатия кнопки обновления на телефон загружается вредоносный файл: «Приложение требует от пользователя разрешения специальных возможностей, которые должны помогать людям со слабым зрением, но помогают вредоносному ПО получить полный доступ к устройству жертвы».
За два месяца аналитики компании зафиксировали около 150 образцов вредоносного ПО. DragonDoll дает хакерам почти полный контроль над устройством жертвы и ворует данные. В частности, к злоумышленникам попадают переписки в мессенджерах. Кроме того, они могут в реальном времени отслеживать, что происходит на зараженном смартфоне, а также управлять им удаленно.
В июне ФСБ сообщила о схеме внедрения шпионских программ в телефоны чиновников. Через технические возможности крупных международных IТ-корпораций хакеры осуществляли скрытое снятие данных, прослушивание переговоров, а также акустический и видеоконтроль вблизи электронных устройств.