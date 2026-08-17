Хакеры начали распространять приложение-шпион для Android в 26 странах

За два месяца аналитики компании зафиксировали около 150 образцов вредоносного ПО. DragonDoll дает хакерам почти полный контроль над устройством жертвы и ворует данные. В частности, к злоумышленникам попадают переписки в мессенджерах. Кроме того, они могут в реальном времени отслеживать, что происходит на зараженном смартфоне, а также управлять им удаленно.