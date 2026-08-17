В возрасте 65 лет умер народный художник России Константин Кузьминых
Народный художник России и академик отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств (РАХ) Константин Кузьминых умер 15 августа в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в РАХ.
Особое место в творчестве Кузьминых занимала тема Дальнего Востока. Художник обращался к образу Магадана, пейзажам Охотского моря и сюжетам из жизни коренных малочисленных народов Севера.
«Кузьминых внес большой вклад в художественную и общественную жизнь региона. Он был инициатором создания Магаданской галереи современного искусства и различных художественных и издательских проектов», – пояснили в РАХ.
Кузьминых родился в Магадане в 1960 г. В 1982 г. он окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института, а в 2010 г. – художественный факультет Дальневосточной государственной академии художеств.
Творческий путь Кузьминых начался в середине 1980-х гг. В 1988 г. он стал лауреатом премии Магаданского комсомола за серию картин о Чукотке. В 1989 г. работы «Чукотский мотив» и «Уэленский пейзаж» были отмечены премией Министерства культуры СССР в области изобразительного искусства.
Кузьминых также был художественным редактором электронного журнала «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока». Вместе с академиком РАХ Андреем Ковальчуком он стал одним из авторов мемориала «Героям Алсиба», установленного в Магадане в 2020 г.