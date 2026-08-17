В возрасте 65 лет умер народный художник России Константин Кузьминых

Творческий путь Кузьминых начался в середине 1980-х гг. В 1988 г. он стал лауреатом премии Магаданского комсомола за серию картин о Чукотке. В 1989 г. работы «Чукотский мотив» и «Уэленский пейзаж» были отмечены премией Министерства культуры СССР в области изобразительного искусства.