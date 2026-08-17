Миронов предложил cделать доступ к реестру педофилов открытым

14 августа стало известно, что МВД России к 2027 г. разработает единую базу данных лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей. Реестр будет выглядеть как база данных, которая поможет находить скрывающихся преступников, а также будет хранить улики для расследования. Параллельно в МВД готовят законопроект о расширении ст. 242.1 УК (детская порнография). Ведомство предлагает наказывать за хранение, производство, покупку и пересылку таких материалов независимо от цели. Сейчас для привлечения к суду нужно доказать, что материалы распространялись или рекламировались.