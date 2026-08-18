В Москве восстановили энергоснабжение после кратковременных отключений
Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме, заявили в комплексе городского хозяйства столицы.
Ранее из-за технологического переключения источников энергоснабжения произошло кратковременное отключение электричества у отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов города.
18 августа павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» перешел на особый режим работы из-за повреждения электросетевого оборудования. Режим был введен с 05:30 мск 18 августа. Повреждение оборудования привело к обесточению 109 трансформаторных подстанций «Мособлэнерго» в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, уточнили в компании.
Подмосковье подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали. В результате атак ВСУ пострадали три человека, среди них оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне ранения получил 27-летний мужчина. Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар удалось локализовать. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.