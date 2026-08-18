В Москве восстановили энергоснабжение после кратковременных отключений

Подмосковье подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали. В результате атак ВСУ пострадали три человека, среди них оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне ранения получил 27-летний мужчина. Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар удалось локализовать. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.